Junger Zweiradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Bad Kreuznach (dpa/lrs) - Bei einem Verkehrsunfall in Bad Kreuznach ist ein 16-jähriger auf einem Leichtkraftrad am Montagnachmittag schwer verletzt worden. Ein Autofahrer hatte nach Angaben der Polizei den Jugendlichen an einer Straßeneinmündung übersehen. Bei dem Zusammenstoß wurde der 16-Jährige über die Motorhaube des Wagens geschleudert. Er wurde mit Verdacht auf eine Beckenfraktur in eine Klinik nach Mainz geflogen.