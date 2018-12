Direkt aus dem dpa-Newskanal

Güstrow (dpa/mv) - Bei einem Verkehrsunfall in Güstrow ist am Donnerstag ein 82-jähriger Fußgänger von einem Auto erfasst worden und ums Leben gekommen. Der 29-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauerten am Donnerstag zunächst noch an.