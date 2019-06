Zwei Radfahrer sterben nach Unfällen im Krankenhaus

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Calau/Guben (dpa/bb) - Nach zwei Radunfällen in Brandenburg sind ein 72-Jähriger und ein 80-Jähriger im Krankenhaus gestorben. Der 72-Jährige war am vergangenen Freitag an einem Bahnübergang in Calau (Oberspreewald-Lausitz) von einem Zug erfasst und lebensbedrohlich verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Der demente Mann hatte den Bahnübergang überqueren wollen, obwohl die Schranke geschlossen war. Bereits vor dem Unfall hatte die Polizei nach dem orientierungslosen Mann gesucht, weil er während einer Fahrradtour mit seiner Ehefrau bei Finsterwalde (Elbe-Elster) verschwunden war.

Am vergangenen Donnerstag war der 80-jährige Mann auf der Sprucker Straße in Guben (Spree-Neiße) mit einem Auto zusammengestoßen und hatte schwere Kopfverletzungen erlitten. Die Ermittlungen zur Unfallursache stehen nach Polizeiangaben noch am Anfang.