Betrunkener Autofahrer baut Unfall mit Totalschaden

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grünstadt (dpa/lrs) - Betrunken und zu schnell ist ein 24-Jähriger bei Grünstadt (Landkreis Bad Dürkheim) mit seinem Auto unterwegs gewesen und hat deshalb einen Unfall gebaut. Das Auto des Mannes sei am Donnerstagabend in einer Kurve von der Straße abgekommen und habe sich überschlagen, teilte die Polizei am Freitagmorgen mit. Der 24-Jährige wurde dabei leicht verletzt, sein Auto hatte Totalschaden. Ein Alkoholtest bei dem Mann ergab 1,42 Promille, die Polizei veranlasste daher eine Blutprobe und beschlagnahmte seinen Führerschein.