LKW-Fahrer bei Unfall schwer verletzt: Ausfahrt blockiert

Offenbach (dpa/lhe) - Ein Lastwagenfahrer ist bei einem Unfall auf der A 66 am frühen Mittwochmorgen schwer verletzt worden. Der 33-Jährige verlor aus unbekannter Ursache bei Gründau (Main-Kinzig-Kreis) die Kontrolle über sein Fahrzeug, das umkippte und über Stunden die Ausfahrt Gründau-Rothenbergen in Fahrtrichtung Frankfurt blockierte, wie die Polizei in Offenbach mitteilte. Der 33-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Sein 28-jähriger Beifahrer wurde leicht verletzt. Beladen war das Fahrzeug mit Plastikplatten (PVC) und Briefumschlägen.