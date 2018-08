Polizei hofft nach Unfall auf A5 auf Öffentlichkeitsfahndung

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gießen (dpa/lhe) - Die Polizei sucht weiter nach den beiden Fahrern, die nach einem schweren Unfall auf der A5 einfach weitergefahren waren. Es gebe Videoaufzeichnungen der Verkehrssicherheitszentrale, auf denen ein Pkw und ein Lastwagen zu erkennen seien, sagte ein Polizeisprecher am Montag in Gießen. Die Polizei bemühe sich derzeit um einen Beschluss, Bilder von den Fahrzeugen veröffentlichen zu dürfen. Wann die Entscheidung dazu falle, könne er nicht sagen.

Dem 53-jährigen Unfallopfer gehe es weiter sehr schlecht, der Gesundheitszustand der Frau sei kritisch. Ihr Auto hatte sich bei dem Unfall am vergangenen Freitag in Höhe der Raststätte Reinhardshain mehrmals überschlagen. Die Fahrer der beiden offenbar an dem Unfall beteiligten Fahrzeuge begingen Fahrerflucht.