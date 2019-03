Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großweil (dpa/lby) - Bei Arbeiten auf einem Bauernhof ist ein Landwirt in Großweil (Landkreis Garmisch-Partenkirchen) gestorben. Wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte, verletzte sich der 55-Jährige am Vortag bei Arbeiten an seinem Traktor lebensgefährlich und starb noch am Unfallort. Wie es zu dem Unglück kam, war zunächst unklar.