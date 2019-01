32-jährige Autofahrerin stirbt nach Unfall bei Großsolt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großsolt (dpa/lno) - Eine 32 Jahre alte Autofahrerin ist bei einem Unfall bei Großsolt (Kreis Schleswig-Flensburg) ums Leben gekommen. Der Kleinwagen der Frau kollidierte am Montagabend mit dem Anhänger eines entgegenkommenden Lastwagengespanns und wurde in einen Graben geschleudert, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus nach Flensburg gebracht, wo sie wenige Stunden später starb. Weitere Informationen zum Unfallhergang gab es am Dienstagvormittag zunächst nicht. Ein Sachverständiger wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Flensburg für die Unfallaufnahme hinzugezogen.