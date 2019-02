Auto prallt auf Radfahrer: 20-Jähriger stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großlittgen/Wittlich (dpa/lrs) - Ein Auto ist am Dienstagmorgen bei Großlittgen (Kreis Bernkastel-Wittlich) auf einen vorausfahrenden Radfahrer geprallt. Der 20-jährige Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er noch an der Unfallstelle starb. Wie die Polizei weiter mitteilte, war er auf der Landesstraße 34 unterwegs. Ein nachfolgender 53-jähriger Autofahrer fuhr ihm aus zunächst ungeklärter Ursache auf, wodurch der Zweiradfahrer stürzte. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter hinzugezogen.