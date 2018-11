Lkw kollidiert mit Kleintransporter: Vier Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großhartmannsdorf (dpa/sn) - Beim Zusammenstoß eines Tiefladers und eines Kleintransporters im Landkreis Mittelsachsen sind vier Menschen verletzt worden. Der Lkw-Fahrer sei am Montagmorgen auf der Bundesstraße 101 bei Großhartmannsdorf aufgrund der Glätte mit seinem Fahrzeug ins Rutschen gekommen und habe den Kleintransporter in einen Straßengraben geschoben, teilte die Polizei mit.

Durch den Unfall wurde der 31 Jahre alte Beifahrer des Transporters schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Zwei weitere Insassen erlitten ebenso wie der 38-jährige Lkw-Fahrer leichte Verletzungen. Der Fahrer des Kleintransporters blieb den Angaben zufolge unverletzt. Es entstand ein geschätzter Schaden an den Fahrzeugen von 20 000 Euro. Die Bundesstraße war an der Unfallstelle für mehr als viereinhalb Stunden gesperrt.