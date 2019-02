Vier 18-Jährige bei Autounfall im Rems-Murr-Kreis verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Großerlach (dpa/lsw) - Ein Fahranfänger ist in Großerlach (Rems-Murr-Kreis) mit einem Auto frontal gegen einen Baum gefahren. Dabei wurden am Samstag vier 18-Jährige verletzt, wie die Polizei in Aalen mitteilte. Der junge Fahrer erlitt schwere Verletzungen, seine Mitfahrer kamen mit leichten Verletzungen davon. Der 18 Jahre alte Fahranfänger war aus zunächst ungeklärter Ursache an einem Ortseingang nach rechts von der Straße abgekommen und gegen den Baum geprallt. Am Auto entstand nach Polizeiangaben Totalschaden von rund 20 000 Euro.