64-Jährige stirbt bei Autounfall in Ostfriesland

Großefehn (dpa/lni) - Bei einem Unfall im ostfriesischen Großefehn ist am Dienstag eine 64 Jahre alte Autofahrerin ums Leben gekommen. Wie Polizei und Feuerwehr mitteilten, fuhr ein 50-Jähriger mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr und stieß mit dem Auto der 64-Jährigen zusammen. Ihr Wagen schleuderte gegen einen Lastwagen, der hinter dem 50-Jährigen fuhr. Feuerwehrleute befreiten die eingeklemmte Frau aus dem Wrack. Sie kam per Rettungshubschrauber in eine Klinik, wo sie starb. Der 50-Jährige und der 27 Jahre alte Lkw-Fahrer wurden leicht verletzt. Aus dem Lkw liefen erhebliche Mengen Kraftstoff aus. Die Bundesstraße war mehrere Stunden gesperrt.