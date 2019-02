Radfahrer angefahren und schwer verletzt: Unfallflucht

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Winzerhausen (dpa/lsw) - Ein 47-jähriger Radfahrer ist bei einem Unfall nahe Winzerhausen (Landkreis Ludwigsburg) schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Unfallverursacher einfach weiter, ohne sich um den hilflosen Mann zu kümmern. Der Radfahrer, der ohne Helm und Licht unterwegs war, sei am Donnerstagabend vermutlich auf dem Grünstreifen von einem Transporter erfasst worden. Der Radler wurde etwa 25 Meter durch die Luft geschleudert und blieb mit schweren Kopfverletzungen auf der Fahrbahn liegen. Sein Rad wurde in zwei Teile zerrissen und in eine Wiese geschleudert. Der Mann kam mit Blaulicht ins Krankenhaus.

Die Polizei sucht nun den Unfallverursacher. Zeugen gebe es allerdings keine. "Niemand hat den Unfall beobachtet", sagte ein Polizeisprecher am Freitag. Die Ermittler hoffen, mithilfe von am Unfallort zurückgebliebenen Fahrzeugteilen die Farbe und den genauen Typ des Autos herauszufinden.