Sechs Verletzte bei Unfall mit drei Autos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groß-Umstadt (dpa/lhe) - Trotz Vollbremsung hat ein 47-Jähriger in Groß-Umstadt (Landkreis Darmstadt-Dieburg) einen Verkehrsunfall mit insgesamt sechs Verletzten nicht verhindern können. Ein 60 Jahre alter Fahrer wollte vorher mit seinem Wagen auf die Bundesstraße 45 einbiegen und hatte den Pkw des anderen Mannes übersehen, wie die Polizei mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls am Sonntag wurde das Auto des 47-Jährigen in den Gegenverkehr geschleudert, wo es mit dem Wagen einer 33 Jahre alten Frau kollidierte. Sie verletzte sich schwer, die übrigen Beteiligten erlitten leichte Verletzungen.