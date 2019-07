Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groß Oesingen (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos in Groß Oesingen (Landkreis Gifhorn) sind neun Menschen schwer verletzt worden. Darunter sei mindestens ein Kind, sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Zwei Insassen schwebten demnach in Lebensgefahr. Warum die beiden Autos am Sonntag auf gerader Strecke frontal gegeneinander prallten, war zunächst unklar. Drei Insassen wurden von der Feuerwehr mit schwerem Gerät aus den Wracks befreit.