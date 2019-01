Auto prallt gegen Baum: Zwei Verletzte in Südhessen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Groß-Bieberau (dpa/lhe) - Ein Fahrer ist in Südhessen mit seinem Auto gegen einen Baum geprallt und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der 36 Jahre alte Mann bei dem Unfall auf der Bundesstraße 38 bei Groß-Bieberau (Kreis Darmstadt-Dieburg) in seinem Wagen eingeklemmt, die Feuerwehr befreite ihn. Der Mann und seine 30 Jahre alte Beifahrerin wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht. Die Unfallursache und die Schadenshöhe waren zunächst unklar. Andere Autos waren nach ersten Erkenntnissen der Polizei nicht in den Unfall von Donnerstagfrüh verwickelt. Zuvor hatte "hessenschau.de" über den Unfall berichtet.