Gronau (dpa/lni) - Ein Fußgänger ist in der Nacht zum Dienstag in Gronau bei Hildesheim von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 56 Jahre alte Mann habe an einer Kreuzung eine Straße überquert, der Fahrer des Autos habe nicht mehr rechtzeitig bremsen können, teilte die Polizei mit. Der Fußgänger prallte gegen die Windschutzscheibe und starb noch am Unfallort. Die Straße wurde für vier Stunden gesperrt. Nach ersten Erkenntnissen war der Fußgänger alkoholisiert.