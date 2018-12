Rentner fährt ungebremst in Reitergruppe: Zwei Verletzte

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grömitz (dpa/lno) - Ein 91 Jahre alter Autofahrer ist in Grömitz mit seinem Auto ungebremst in eine Reitergruppe gefahren. Dabei wurde eine 14 Jahre alte Reiterin schwer verletzt, eine 42-jährige Frau erlitt leichte Verletzungen, teilte die Polizei heute mit. Lebensgefahr bestand für keine der Reiterinnen, auch die Pferde wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei hatte der 91-Jährige am Montag wegen der tiefstehenden Sonne die Gruppe am rechten Fahrbahnrand übersehen. Sein Auto erfasste die 14-Jährige und ihr Pferd und schleuderte sie über die Motorhaube. Schwerwiegende Verletzungen des Pferdes konnte der Tierarzt nicht feststellen. Daraufhin scheute das Pferd der 42-Jährigen und warf seine Reiterin ab.