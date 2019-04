Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grimmen (dpa/mv) - Ein 22-jähriger Autofahrer hat sich in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit seinem Wagen überschlagen und ist dabei leicht verletzt worden. Wie es zu dem Unfall am frühen Montagmorgen kam, war zunächst noch unklar, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Demnach war der Mann zum Unfallzeitpunkt alleine in dem Auto unterwegs. Zuvor hatte die "Ostseezeitung" darüber berichtet.