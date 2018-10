Kutscher nach Unfall in Grimma gestorben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grimma (dpa/sn) - Vier Tage nach einem Unfall mit einer Sportkutsche in Grimma (Landkreis Leipzig) ist der schwer verletzte Kutscher gestorben. Der 69-Jährige hatte bei dem Unfall am Sonntag lebensgefährliche Verletzungen erlitten und war nach erfolgreicher Reanimation in ein Krankenhaus gebracht worden. Am Donnerstag sei der Mann seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Polizei am Freitag mit. Bei dem Unfall waren auch zwei 16 und 17 Jahre alte Mädchen verletzt worden. Nach Angaben der Teenager waren die beiden Pferde aus unbekannten Gründen durchgegangen und nicht mehr zu halten gewesen. Die Kutsche war vom Weg abgekommen und gegen einen Baum geprallt.