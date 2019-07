65-Jähriger rast Hunderte Meter über Feld und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grimma (dpa/sn) - Ein 65 Jahre alter Autofahrer ist mit seinem Wagen in Grimma mehrere Hundert Meter über ein Feld gerast, gegen einen Baum gekracht und gestorben. Der Mann sei am Montagabend vermutlich wegen gesundheitlicher Probleme im Ortsteil Würschwitz von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Anschließend fuhr der Wagen fast anderthalb Kilometer lang über ein angrenzendes Feld. Dabei touchierte der Wagen mehrere Zäune. Das Auto krachte am Ende gegen einen Baum. Der Mann kam schwer verletzt in ein Krankenhaus. Dort starb er später.