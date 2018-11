Polizei ermittelt weiter wegen betrunkenen Geisterfahrers

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Griesheim (dpa/lhe) - Nach der Geisterfahrt eines betrunkenen Lkw-Fahrers nahe Griesheim (Landkreis Darmstadt-Dieburg) ermittelt die Polizei weiter, warum er in falscher Richtung unterwegs war. "Was seine Beweggründe waren, müssen wir schauen", sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt am Montag.

Ein Darmstädter Richter hatte am Sonntag Haftbefehl wegen Fluchtgefahr gegen den 47-Jährigen ausgesprochen. Er war laut Polizei mit einem Atemalkoholwert von 1,48 Promille am Samstag 20 Minuten lang in falscher Richtung auf der A67 und A5 unterwegs. Die Beamten nahmen den 47-Jährigen fest. Tags darauf kam er ins Gefängnis. Der polnische Fahrer habe keinen festen Wohnsitz in Deutschland.

Immer wieder kam es bei der Geisterfahrt zu gefährlichen Situationen mit entgegenkommenden Fahrzeugen. Ein Auto krachte seitlich in den Lastwagen. Die 32 Jahre alte Frau am Steuer und der Mann neben ihr verletzten sich leicht. Sie kamen ins Krankenhaus. Mehrere Autos fuhren über herumliegende Trümmerteile. Der Schaden liegt der Polizei zufolge bei rund 50 000 Euro.

Erst nach einer rund 21 Kilometer langen Geisterfahrt stoppte der Mann seinen Sattelzug und stieg aus. In der Fahrerkabine fand die Polizei zwei Flaschen Whisky - eine war leer, die andere halb voll.