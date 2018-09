88-Jähriger rast mit Auto gegen Brückenpfeiler und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grevenbroich (dpa/lnw) - Ein 88 Jahre alter Autofahrer ist in Grevenbroich gegen einen Brückenpfeiler gerast und ums Leben gekommen. Der Mann habe den Pfeiler am Montagnachmittag offenbar mit hoher Geschwindigkeit erwischt, teilte die Polizei mit. Rettungskräfte hätten versucht, den Fahrer zu reanimieren. Der 88-Jährige sei an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen gestorben. Die Unfallursache war zunächst unklar.