Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greven (dpa) - Beim Absturz eines Kleinflugzeugs am Flughafen Münster/Osnabrück sind die beiden Insassen ums Leben gekommen. Das sagte eine Sprecherin der Bezirksregierung Münster am Donnerstag. Wegen der Rettungsmaßnahmen wurde der Flugbetrieb an dem Regionalflughafen eingestellt.