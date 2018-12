Zusammenprall mit Kleinbus: 23-jähriger Autofahrer stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Steinfurt (dpa/lnw) - Beim Zusammenprall eines Autos mit einem Kleinbus auf einer regennassen Bundesstraße ist der 23 Jahre alte Autofahrer ums Leben gekommen. Seine 16 Jahre alte Beifahrerin wurde lebensgefährlich verletzt. Die beiden seien am Sonntag bei Greven auf der B481 Richtung Emsdetten unterwegs gewesen, als der Fahrer die Kontrolle über das Auto verloren habe, teilte die Polizei mit. Der Wagen kam ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Kleinbus zusammen, in dem aber keine Fahrgäste saßen. Der Fahrer wurde leicht verletzt. Der Autofahrer starb noch am Unfallort. Die Beifahrerin wurde ins Krankenhaus gebracht. Den Sachschaden schätzte die Polizei auf rund 38 000 Euro.