A1 nach Unfall bei Greven lange gesperrt: Reifen verloren

Greven (dpa/lnw) - Wegen eines Unfalls mit einem Lastwagen ist die Autobahn 1 in der Nähe von Greven (Kreis Steinfurt) für gut vier Stunden gesperrt worden. Am späten Mittwochabend bildete sich in Fahrtrichtung Münster ein mehrere Kilometer langer Stau, wie die Polizei am frühen Donnerstagmorgen mitteilte. Demnach verlor der Lastwagen im Bereich einer Baustelle Reifen. Mehrere nachfolgende Autos fuhren über die Reifen und wurden beschädigt. Verletzt wurde den Angaben zufolge niemand. Der Verkehr musste umgeleitet werden.