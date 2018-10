73-Jährige tot in verrauchter Wohnung entdeckt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Greiz (dpa/th) - Familienangehörige haben in Obergrochlitz (Greiz) eine 73-Jährige tot in ihrer Wohnung entdeckt. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen mitteilte, gab es in der Wohnung der Frau am späten Freitagabend erhebliche Rauchentwicklung. Nachbarn hatten demnach das Piepen des Feuermelders gehört und die Angehörigen verständigt. Ob die Frau an dem Rauch starb, war zunächst unklar.