Lastwagen prallt in Hauswand: 25 000 Euro Schaden

Grasleben (dpa/lni) - Ein Lastwagenfahrer ist am Freitag mit seinem Sattelzug in eine Hauswand in Grasleben gekracht. Wie die Polizei mitteilte, blieb der 45 Jahre alte Mann unverletzt. An der Wand entstand aber ein Schaden von 25 000 Euro. Nach ersten Ermittlungen kam der Fahrer mit seinem mit 40 Tonnen Split beladenen Lkw nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Grünfläche und stieß mit seinem Führerhaus gegen eine Garage. Wie es zu dem Unfall kam, konnte der Fahrer nicht erklären. Die Ermittlungen dauern an.