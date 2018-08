Motorradfahrer überschlägt sich und stirbt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grafenau (dpa/lby) - Beim Sturz mit seinem Motorrad auf einer Kreuzung in Grafenau (Landkreis Freyung-Grafenau) ist ein 25 Jahre alter Motorradfahrer ums Leben gekommen. Laut Zeugenaussagen wollte ein Autofahrer am Freitag links abbiegen, befand sich aber noch auf dem dafür vorgesehenen Fahrstreifen, wie die Polizei am Abend mitteilte. "Dabei soll sich der Motorradfahrer erschreckt haben und eine Vollbremsung eingeleitet haben." Der Biker habe sich dabei überschlagen. Zu einer Berührung der Fahrzeuge sei es nicht gekommen. Der junge Mann starb laut Polizei noch an der Unfallstelle.