Autofahrerin rammt Pick-up beim Fahrbahnwechsel

Grabow-Below (dpa/mv) - Bei der Kollision zweier Fahrzeuge auf der Autobahn A19 sind am Freitag vier Menschen verletzt worden. Eine 34-Jährige sei am späten Abend bei Grabow-Below (Kreis Mecklenburgische Seenplatte) beim Fahrbahnwechsel von der linken auf die rechte Spur seitlich in einen Pick-up-Truck mit Anhänger gefahren, teilte die Polizei am Samstag mit. Der gerammte Wagen geriet von der Straße ab und kam erst rund 30 Meter neben der Autobahn wieder zum Stehen. Das Fahrzeug der 34-Jährigen wurde in einen Wildschutzzaun geschleudert. Die Frau, zwei ihrer Mitfahrer und die Fahrerin des Pick-ups wurden leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht; ein Kind in dem Pick-up blieb unverletzt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf rund 12 000 Euro beziffert.