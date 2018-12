Autobahn 8 Richtung Salzburg nach Unfall gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Grabenstätt (dpa/lby) - Die stark befahrene Autobahn 8 in Richtung Salzburg soll nach einem Lastwagen-Unfall am Chiemsee bis zum Abend gesperrt bleiben. Der Sattelzug war am Donnerstagvormittag zwischen Grabenstätt und Bergen (Landkreis Traunstein) aus zunächst ungeklärter Ursache gegen eine Leitplanke gekracht und umgekippt, wie die Polizei mitteilte. Der 38 Jahre alte Fahrer blieb unverletzt. Die Sperrung der Autobahn werde wegen der Bergung voraussichtlich bis 18 Uhr dauern. Es habe sich ein kilometerlanger Rückstau gebildet. Eine Umleitung sei eingerichtet worden.

Der Lastwagen hatte 20 Tonnen Ware an Bord. Laut Polizei handelt es sich um Parfümprodukte, die leicht entflammbar sind und nun händisch umgeladen werden müssen. "Das nimmt viel Zeit in Anspruch", sagte ein Sprecher. Erst danach könne der Lkw wieder aufgestellt und abtransportiert werden. Bei dem Unfall sei ein Schaden von 150 000 Euro entstanden.