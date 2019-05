Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Bei einem schweren Lkw-Unfall auf der Autobahn 4 bei Gotha sind am Dienstag zwei Menschen schwer verletzt worden. Am Stauende an einer Baustelle fuhr ein Lkw ungebremst auf einen bereits dort stehenden anderen Lastwagen auf, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer wurde in seinem Führerhaus eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Auch der Fahrer des anderen Lkw erlitt schwere Verletzungen. Die A 4 wurde in Richtung Frankfurt am Main gesperrt.