Unfall auf A4 bei Gotha: 25-Jährige schwer verletzt

Gotha (dpa/th) - Auf der Autobahn 4 bei Gotha ist eine 25 Jahre alte Frau am Freitag lebensgefährlich verletzt worden. Sie fuhr mit ihrem Auto auf einen vor ihr fahrenden Wagen auf, wie ein Sprecher der Autobahnpolizei sagte. Ihr Wagen stellte sich auf der Straße quer und wurde von einem nachfolgenden Auto erfasst. Die Frau wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Krankenhaus. Die A4 Richtung Dresden war an der Unfallstelle am Freitagnachmittag für eine Stunde voll gesperrt.