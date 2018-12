Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gotha (dpa/th) - Weil ihr Qualm ihrer Zigarette in die Augen stieg, hat eine 32 Jahre alte Frau die Kontrolle über ihr Auto verloren und ist gegen ein geparktes Auto gefahren. Bei dem Unfall am Dienstag in Gotha entstand ein Sachschaden von rund 11 000 Euro, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Durch die Wucht des Aufpralls wurde ein weiteres geparktes Auto beschädigt. Die 32-Jährige blieb unverletzt.