76-Jähriger fährt gegen Baum und wird schwer verletzt

Gotha (dpa/th) - Ein 76-Jähriger ist mit seinem Auto in Gotha gegen einen Baum gefahren und dabei schwer verletzt worden. Der Mann habe am Dienstagabend wegen gesundheitlicher Probleme die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, teilte die Polizei in Gotha am Mittwochmorgen mit. Er habe an einer Kreuzung nach links abbiegen wollen. Dabei sei er mit seinem Auto zu weit nach rechts gekommen, gegen ein Verkehrsschild gefahren und habe einen Gartenzaun durchbrochen. Anschließend sei das Fahrzeug gegen den Baum geprallt. Die gleichaltrige Ehefrau des Mannes, die mit im Auto saß, wurde den Angaben zufolge leicht verletzt.