12-jährige Radfahrerin bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Gotha (dpa/th) - Eine zwölf Jahre alte Radfahrerin ist bei einem Verkehrsunfall in Gotha schwer verletzt worden. Das Mädchen sei am Freitagnachmittag an einer Kreuzung mit dem Auto einer 49-Jährigen zusammengestoßen, teilte die Polizei am Samstag mit. Bei dem Aufprall sei die Schülerin mit dem Kopf durch das Beifahrerfenster des Autos gestoßen. Sie trug keinen Helm und verletzte sich an Schulter und Kopf. Nach Polizeiangaben missachtete die Zwölfjährige die Vorfahrt der Autofahrerin.