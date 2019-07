Auto kracht gegen Baum: Zwei junge Männer sterben

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Goslar (dpa/lni) - Weil sie mit einem Auto gegen einen Baum krachten, sind zwei junge Männer bei einem Unfall nahe Goslar ums Leben gekommen. Ein weiterer Insasse erlitt lebensgefährliche Verletzungen, auch am Sonntag war sein Zustand noch kritisch, teilte die Polizei mit. Das Auto wurde bei der Kollision am Samstag in zwei Teile gerissen. Nachdem der Unfall bekannt wurde, waren immer wieder Gaffer zur Unfallstelle gekommen. Die Polizei appellierte an die Menschen, damit aufzuhören.

Nach ersten Ermittlungen war der 21 Jahre alte Fahrer auf der Bundesstraße 241 unterwegs, als er in Höhe der Abfahrt Wöltingerode aus zunächst ungeklärten Gründen die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. In einer Rechtskurve kam er erst nach links und dann nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte schließlich gegen den Baum.

Der Fahrer wurde im Auto eingeklemmt, ein 19 Jahre alter Beifahrer aus dem Fahrzeug geschleudert. Für beide kam jede Hilfe zu spät, sie starben noch am Unfallort. Ein weiterer 20 Jahre alter Mitfahrer kam lebensgefährlich verletzt in ein Krankenhaus in Goslar und wurde später nach Braunschweig verlegt. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Motorblock herausgerissen. Dieser lag nach Angaben der Polizei knapp zwanzig Meter von der Unfallstelle entfernt und brannte. Die B241 wurde für die Rettungs- und Bergungsarbeiten vorübergehend in beide Richtungen gesperrt.

Entsetzt und fassungslos reagierten die Einsatzkräfte auf die Gaffer, die sich nach den Crash an der Unfallstelle einfanden. "Wir appellieren noch einmal ganz deutlich an den hoffentlich noch vorhandenen gesunden Menschenverstand: Hört bitte auf, den Unfallort aufzusuchen, Eure Autos in unmittelbarer Nähe am Fahrbahnrand abzustellen oder den Bereich im Schritttempo zu passieren. Es gibt dort wirklich nichts Aufsehenerregendes zu sehen!", schrieb die Polizei. Es grenze an ein Wunder, dass es wegen des rücksichtslosen Verhaltens einiger Personen nicht zu weiteren Unfällen gekommen sei.