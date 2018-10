14 Wildunfälle in einer Nacht bei Ludwigslust-Parchim

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Mecklenburg-Vorpommern (dpa/mv) - Gleich 14 Wildunfälle hat es in der Nacht zu Dienstag im Landkreis Ludwigslust-Parchim gegeben. So war am späten Montagabend ein Damhirsch mit zwei Autos zusammengestoßen, wie die Polizei Ludwigslust am Dienstag mitteilte. Beide Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen, der Hirsch verendete an der Unfallstelle. An den Autos sei ein Schaden in Höhe von mindestens 8000 Euro entstanden.

Gegen Mitternacht war den Angaben zufolge außerdem ein Kleintransporter in eine Rotte Wildschweine geraten. Vier der Tiere wurden tödlich verletzt und das Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Bereits am Wochenende hatte die Polizei auf den Straßen des Landkreises Ludwiglust-Parchim 26 Unfälle, an denen Wildtiere beteiligt waren, registriert. Die Polizei warnt Autofahrer daher, besonders bei Dunkelheit mit Wildwechsel auf den Straßen zu rechnen und die Fahrweise entsprechend anzupassen.