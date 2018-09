Umgekippter Lkw sorgt stundenlang für Verkehrschaos

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) – Ein auf der Autobahn 7 verunglückter Lebensmittel-Transporter hat am Freitag stundenlang für lange Staus und ein Verkehrschaos rund um Göttingen gesorgt. Nach Angaben der Polizei war der Lkw am Morgen kurz vor fünf Uhr in Höhe der Raststätte Göttingen-Ost aus unbekannter Ursache umgekippt und hatte alle drei Fahrspuren Richtung Hannover sowie den Standstreifen blockiert. Der 29-jährige Fahrer wurde leicht verletzt. Erst nach rund sechs Stunden Bergungs- und Aufräumarbeiten konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Solange habe rund um Göttingen und auf den Umleitungsstrecken ein Verkehrschaos geherrscht, sagte eine Polizeisprecherin. Der Sachschaden wird auf mehr als 100 000 Euro geschätzt.