Frau bei Unfall in Auto eingeklemmt und schwer verletzt

Göttingen (dpa/lni) - Beim Zusammenprall mit einem Lastwagen auf der Autobahn 7 bei Göttingen ist eine 61 Jahre alte Beifahrerin am Montag in einem Auto schwer verletzt worden. Der gleichaltrige Fahrer sei zunächst mit seinem Wagen von der Fahrbahn abgekommen und dann mit rund 140 Stundenkilometern in einen Lastwagen gefahren, sagte ein Sprecher der Autobahnpolizei. Dabei schleuderte der Wagen unkontrolliert am Lkw vorbei und kam vor diesem zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die Frau eingeklemmt und konnte erst von der Feuerwehr gerettet werden. Der Mann verletzte sich leicht. Beide wurden ins Krankenhaus gebracht. Der 71-jährige Lastwagenfahrer blieb unverletzt. Da die Autobahn voll gesperrt wurde, staute sich der Verkehr zeitweise auf 10 Kilometern.