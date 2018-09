Autobahn 7 bei Göttingen im Berufsverkehr gesperrt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Die Autobahn 7 ist am frühen Freitagmorgen bei Göttingen wegen eines Lastwagenunfalls in Richtung Norden gesperrt worden. Der Laster war aus bisher ungeklärter Ursache in Höhe der Raststätte Göttingen-Ost umgekippt und hatte alle drei Fahrspuren sowie den Standstreifen blockiert, sagte ein Polizeisprecher. Durch die Sperrung und Bergungsarbeiten staute sich der Verkehr im Berufsverkehr auf mehreren Kilometern Länge.