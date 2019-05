Direkt aus dem dpa-Newskanal

Göttingen (dpa/lni) - Bei einem Verkehrsunfall in Göttingen ist ein 13 Jahre alter Radfahrer lebensgefährlich verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war der Schüler am Sonntagabend im Stadtteil Grone auf einer Kreuzung von einem Auto erfasst worden. Der 13-Jährige habe nach den bisherigen Ermittlungen die Vorfahrt missachtet. Die Autofahrerin habe wohl keine Möglichkeit gehabt, den Unfall zu verhindern.