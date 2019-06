Direkt aus dem dpa-Newskanal

Görlitz (dpa/sn) - Ein 87 Jahre alter Fußgänger ist am Donnerstagnachmittag in Görlitz von einem Auto erfasst worden und gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, wollte der 87-Jährige eine Straße überqueren, als er vom Auto eines 88-Jährigen erfasst wurde. Der Fußgänger starb im Krankenhaus an seinen Verletzungen. Der Autofahrer wurde leicht verletzt. Der Verkehrsüberwachungsdienst ermittelt nun zur Unfallursache.