Mit Pflanzendünger beladener Anhänger umgekippt

Göda (dpa/sn) - Ein mit Pflanzenschutzmittel beladener Hänger ist in Göda (Landkreis Bautzen) umgekippt und ausgelaufen. Rund 1500 Liter Pflanzendünger ergossen sich auf die Straße, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Spezialisten mussten anrücken, um die Fahrbahn zu reinigen. Der Gesamtschaden beläuft sich den Angaben zufolge auf rund 70 000 Euro. Der 52 Jahre alte Fahrer war am Dienstagnachmittag mit seinem Traktor samt Anhänger unterwegs, als dieser in einer Einmündung umkippte.