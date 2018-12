Autofahrer fährt Reh an: 84-Jähriger kracht in Unfallwagen

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Barby (dpa/sa) - Ein Reh ist in Barby (Salzlandkreis) vor ein Auto gelaufen und hat einen schweren Unfall verursacht. Drei Menschen wurden bei dem Unglück im Ortsteil Gnadau am Samstagabend verletzt, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Das Tier stieß zunächst mit dem Auto eines 65-Jährigen zusammen. Als der Mann die Unfallstelle sichern wollte, krachte ein 84-Jähriger in das stehende Auto. Der Wagen kam von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Der 84-Jährige und seine Beifahrerin wurden verletzt. Die Beifahrerin des 65-Jährigen erlitt einen Schock. An den Autos entstand erheblicher Schaden.