Glücksburg (dpa/lno) - Ein Radfahrer ist am Donnerstag in Glücksburg (Kreis Schleswig-Flensburg) bei einem Unfall ums Leben gekommen. Der 36-Jährige rammte mit seinem Rennrad einen am Straßenrand parkenden Lieferwagen, wie die Polizeidirektion Flensburg am Freitag mitteilte. Trotz Wiederbelebungsversuche mehrerer Ersthelfer starb der Mann noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Sachverständiger hinzugezogen.