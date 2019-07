Direkt aus dem dpa-Newskanal

Glauchau (dpa/sn) - Zwei Radfahrer sind in Glauchau gegeneinander gefahren und dabei schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Zwickau am Mittwochmorgen mitteilte. Die beiden Radfahrer (41 und 67 Jahre alt) waren sich demnach auf einem Radweg entgegengekommen und dort am Dienstagnachmittag aus ungeklärter Ursache zusammengestoßen.