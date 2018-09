Zwei Männer bei Arbeitsunfall schwer verletzt

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gingen an der Fils (dpa/lsw) - Durch ausströmendes Gas sind zwei Arbeiter am Freitagnachmittag in Gingen (Landkreis Göppingen) schwer verletzt worden. Die beiden Männer hätten an der Brandmeldeanlage einer Firma gearbeitet, als plötzlich der Alarm ausgelöst wurde, sagte die Polizei Ulm in der Nacht zum Samstag. Darauf strömte Kohlenstoffdioxid aus, wodurch die beiden verletzt wurden. Die Männer wurden in eine Klinik eingeliefert. Zu ihrem Gesundheitszustand und zur Unfallursache konnte die Polizei keine weiteren Angaben machen.