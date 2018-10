Nach Arbeitsunfall in Gingen: Arbeiter außer Lebensgefahr

Direkt aus dem dpa-Newskanal

Gingen (dpa/lsw) - Nach einem Arbeitsunfall in Gingen (Kreis Göppingen) sind die zwei Verunglückten außer Lebensgefahr. "Sie sind weiter in klinischer Behandlung, befinden sich aber auf dem Wege der Besserung", sagte ein Polizeisprecher am Montag. Zuvor hatte die "Geislinger Zeitung" berichtet. Ein 56-Jähriger und sein 23 Jahre alter Kollege waren nach dem Unfall in einer Firmenhalle Mitte September mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Eine automatische CO2-Löschanlage hatte ausgelöst, die Arbeiter wären fast erstickt. Die Unfallursache war noch unklar.