E-Bike-Fahrer bei Unfall lebensbedrohlich verletzt

Geyer (dpa/sn) - Ein 84-Jähriger ist in Geyer (Erzgebirgskreis) von einem Auto angefahren und lebensbedrohlich verletzt worden. Wie ein Sprecher der Polizei am Samstagmorgen sagte, war der Mann auf einem E-Bike unterwegs und wollte eine Straße überqueren. Dabei habe er den Verkehr missachtet und sei mit dem Wagen eines 79 Jahre alten Autofahrers zusammengestoßen. Der 84-Jährige wurde mit schwersten Verletzungen per Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der 79-Jährige wurde nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von 7000 Euro. Die Staatsstraße 260 in Geyer war zeitweise gesperrt.